Гол Миранчука спас «Атланту» от поражения в матче с «Монреалем» в МЛС

Завершился матч МЛС, в котором «Клёб де Фут Монреаль» принимал «Атланту». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Сапуто» и закончалась со счётом 1:1.

За хозяев на 40-й минуте забил Данте Сили. В составе «Атланты» отличился российский полузащитник Алексей Миранчук на 87-й минуте.

«Атланта» продлила серию без побед в МЛС до девяти матчей (четыре поражения и ничья). «Клёб де Фут Монреаль», в свою очередь, одержал всего одну победу за последние шесть игр (три поражения, две ничьи и одна победа).

В следующем матче «Атланта» встретится «Колорадо Рэпидз», а «Клёб де Фут Монреаль» сыграет с «Ди-Си Юнайтед». Оба матча пройдут 17 августа.