Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клёб де Фут Монреаль – Интер Майами, результат матча МЛС 10 августа 2025, счет 1:1

Гол Миранчука спас «Атланту» от поражения в матче с «Монреалем» в МЛС
Комментарии

Завершился матч МЛС, в котором «Клёб де Фут Монреаль» принимал «Атланту». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Сапуто» и закончалась со счётом 1:1.

США — Major League Soccer . МЛС
10 августа 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Клёб де Фут Монреаль
Монреаль
Окончен
1 : 1
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Сили – 40'     1:1 Миранчук – 87'    

За хозяев на 40-й минуте забил Данте Сили. В составе «Атланты» отличился российский полузащитник Алексей Миранчук на 87-й минуте.

«Атланта» продлила серию без побед в МЛС до девяти матчей (четыре поражения и ничья). «Клёб де Фут Монреаль», в свою очередь, одержал всего одну победу за последние шесть игр (три поражения, две ничьи и одна победа).

В следующем матче «Атланта» встретится «Колорадо Рэпидз», а «Клёб де Фут Монреаль» сыграет с «Ди-Си Юнайтед». Оба матча пройдут 17 августа.

Календарь МЛС
Турнирная таблица МЛС
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android