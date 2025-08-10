Гол Миранчука спас «Атланту» от поражения в матче с «Монреалем» в МЛС
Завершился матч МЛС, в котором «Клёб де Фут Монреаль» принимал «Атланту». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Сапуто» и закончалась со счётом 1:1.
США — Major League Soccer . МЛС
10 августа 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Клёб де Фут Монреаль
Монреаль
Окончен
1 : 1
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Сили – 40' 1:1 Миранчук – 87'
За хозяев на 40-й минуте забил Данте Сили. В составе «Атланты» отличился российский полузащитник Алексей Миранчук на 87-й минуте.
«Атланта» продлила серию без побед в МЛС до девяти матчей (четыре поражения и ничья). «Клёб де Фут Монреаль», в свою очередь, одержал всего одну победу за последние шесть игр (три поражения, две ничьи и одна победа).
В следующем матче «Атланта» встретится «Колорадо Рэпидз», а «Клёб де Фут Монреаль» сыграет с «Ди-Си Юнайтед». Оба матча пройдут 17 августа.
Комментарии
