Семак назвал неудовлетворительным старт сезона для «Зенита» после поражения от «Ахмата»
Поделиться
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал старт сезона-2025/2026 санкт-петербургской команды в Российский Премьер-Лиге после проигранного матча 4-го тура соревнований с «Ахматом» (0:1).
Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Дркушич – 30'
— Результат не тот, на который рассчитывали. Можно ли в целом старт сезона назвать неудовлетворительным?
— После сегодняшнего матча — да. Конечно, если бы мы сегодня выиграли, он был бы ещё более или менее неплохими. Но в общем… Четыре игры сыграли, одна победа… Конечно, неудовлетворительный на сегодняшний день, — приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.
По итогам четырёх туров РПЛ «Зенит» занимает восьмую строчку, набрав пять очков.
ТОП-5 фактов о российском футболе:
Комментарии
- 10 августа 2025
-
06:00
-
05:55
-
05:12
-
05:07
-
05:07
-
04:54
-
04:47
-
04:23
-
04:23
-
04:03
-
03:39
-
03:28
-
03:28
-
03:15
-
03:01
-
03:01
-
02:46
-
02:42
-
02:37
-
02:22
-
02:21
-
01:59
-
01:39
-
01:33
-
00:53
-
00:39
-
00:30
-
00:16
-
00:15
-
00:05
-
00:02
- 9 августа 2025
-
23:53
-
23:39
-
23:31
-
23:22