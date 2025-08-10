Скидки
Семак назвал неудовлетворительным старт сезона для «Зенита» после поражения от «Ахмата»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал старт сезона-2025/2026 санкт-петербургской команды в Российский Премьер-Лиге после проигранного матча 4-го тура соревнований с «Ахматом» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Дркушич – 30'    

— Результат не тот, на который рассчитывали. Можно ли в целом старт сезона назвать неудовлетворительным?
— После сегодняшнего матча — да. Конечно, если бы мы сегодня выиграли, он был бы ещё более или менее неплохими. Но в общем… Четыре игры сыграли, одна победа… Конечно, неудовлетворительный на сегодняшний день, — приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.

По итогам четырёх туров РПЛ «Зенит» занимает восьмую строчку, набрав пять очков.

