Сергей Семак ответил на вопрос о доверии руководства «Зенита» к тренерскому штабу

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на вопрос о доверии руководства сине-бело-голубых к тренерскому штабу на фоне результатов санкт-петербуржцев на старте сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.

— Насколько руководство «Зенита» доверяет тренерскому штабу?

— Это вопрос к руководству «Зенита». Задайте его — вам скажут. Я же не могу за них отвечать, — приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, в матче 4-го тура РПЛ «Зенит» уступил в гостях «Ахмату» со счётом 0:1. Всего у команды Сергея Семака пять очков. Сине-бело-голубые располагаются на восьмом месте в турнирной таблице. Семак возглавляет команду с мая 2018 года, завоевав с клубом шесть титулов чемпиона РПЛ, два Кубка России и пять Суперкубков страны.

