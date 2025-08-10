Скидки
Сергей Семак ответил на вопрос о доверии руководства «Зенита» к тренерскому штабу

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на вопрос о доверии руководства сине-бело-голубых к тренерскому штабу на фоне результатов санкт-петербуржцев на старте сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Дркушич – 30'    

— Насколько руководство «Зенита» доверяет тренерскому штабу?
— Это вопрос к руководству «Зенита». Задайте его — вам скажут. Я же не могу за них отвечать, — приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, в матче 4-го тура РПЛ «Зенит» уступил в гостях «Ахмату» со счётом 0:1. Всего у команды Сергея Семака пять очков. Сине-бело-голубые располагаются на восьмом месте в турнирной таблице. Семак возглавляет команду с мая 2018 года, завоевав с клубом шесть титулов чемпиона РПЛ, два Кубка России и пять Суперкубков страны.

