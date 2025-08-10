«Спартак» выдал худший старт сезона в чемпионате России со времён Карпина
«Спартак» выдал худший старт сезона в чемпионате России с 2011 года, сообщает Opta Sports в телеграм-канале. Команда набрала четыре очка в первых четырёх турах РПЛ.
Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18' 1:1 Мартинс – 26' 2:1 Воробьёв – 49' 2:2 Барко – 78' 3:2 Батраков – 79' 4:2 Батраков – 86'
В последний раз такое было в 2011 году. Тогда команда также набрала четыре очка в первых четырёх играх под руководством Валерия Карпина.
На данный момент «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив четыре очка. Безвыигрышная серия команды в РПЛ составляет три матча (два поражения и ничья). В следующем туре «Спартак» встретится с «Зенитом». Матч состоится 16 августа в Москве на стадионе «Лукойл Арена».
