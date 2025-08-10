«Спартак» выдал худший старт сезона в чемпионате России со времён Карпина

«Спартак» выдал худший старт сезона в чемпионате России с 2011 года, сообщает Opta Sports в телеграм-канале. Команда набрала четыре очка в первых четырёх турах РПЛ.

В последний раз такое было в 2011 году. Тогда команда также набрала четыре очка в первых четырёх играх под руководством Валерия Карпина.

На данный момент «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив четыре очка. Безвыигрышная серия команды в РПЛ составляет три матча (два поражения и ничья). В следующем туре «Спартак» встретится с «Зенитом». Матч состоится 16 августа в Москве на стадионе «Лукойл Арена».