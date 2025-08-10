Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фратрия» отреагировала на поражение «Спартака» от «Локомотива» с 4-мя пропущенными голами

«Фратрия» отреагировала на поражение «Спартака» от «Локомотива» с 4-мя пропущенными голами
Комментарии

Активная группа фанатов московского «Спартака» «Фратрия» отреагировала на поражение своего клуба в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Локомотивом».

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

«Спартак» проиграл «Локомотиву». Очередная бездарная игра в обороне — 2:4 на табло. Уже 8 очков от первого места, и всего за 4 тура», — написано в телеграм-канале фанатской группировки.

Напомним, «Локомотив» одержал победу со счётом 4:2 и возглавляет РПЛ, выиграв все четыре стартовых матча (12 очков). «Спартак» идёт на 11-й строчке, имея в своём активе четыре очка. Москвичи в четырёх турах добились лишь одной победы.

В следующем матче в рамках РПЛ «Спартак» примет «Зенит».

Самые высокие зарплаты в спорте

Материалы по теме
«Это неуважение к арбитрам». Разбор судейства матча «Спартака» и поведения Станковича
«Это неуважение к арбитрам». Разбор судейства матча «Спартака» и поведения Станковича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android