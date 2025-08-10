«Фратрия» отреагировала на поражение «Спартака» от «Локомотива» с 4-мя пропущенными голами

Активная группа фанатов московского «Спартака» «Фратрия» отреагировала на поражение своего клуба в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Локомотивом».

«Спартак» проиграл «Локомотиву». Очередная бездарная игра в обороне — 2:4 на табло. Уже 8 очков от первого места, и всего за 4 тура», — написано в телеграм-канале фанатской группировки.

Напомним, «Локомотив» одержал победу со счётом 4:2 и возглавляет РПЛ, выиграв все четыре стартовых матча (12 очков). «Спартак» идёт на 11-й строчке, имея в своём активе четыре очка. Москвичи в четырёх турах добились лишь одной победы.

В следующем матче в рамках РПЛ «Спартак» примет «Зенит».

