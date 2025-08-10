«Фратрия» отреагировала на поражение «Спартака» от «Локомотива» с 4-мя пропущенными голами
Активная группа фанатов московского «Спартака» «Фратрия» отреагировала на поражение своего клуба в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Локомотивом».
Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18' 1:1 Мартинс – 26' 2:1 Воробьёв – 49' 2:2 Барко – 78' 3:2 Батраков – 79' 4:2 Батраков – 86'
«Спартак» проиграл «Локомотиву». Очередная бездарная игра в обороне — 2:4 на табло. Уже 8 очков от первого места, и всего за 4 тура», — написано в телеграм-канале фанатской группировки.
Напомним, «Локомотив» одержал победу со счётом 4:2 и возглавляет РПЛ, выиграв все четыре стартовых матча (12 очков). «Спартак» идёт на 11-й строчке, имея в своём активе четыре очка. Москвичи в четырёх турах добились лишь одной победы.
В следующем матче в рамках РПЛ «Спартак» примет «Зенит».
