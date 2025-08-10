Скидки
«Арсенал» готов отпустить Александра Зинченко бесплатно — Il Mattinо

Комментарии

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть клуб во время летнего трансферного окна, сообщает Il Mattino.

По данным источника, сначала лондонцы установили цену на 28-летнего украинца – £ 10 млн, но заинтересованных в трансфере клубов не нашлось. Теперь «канониры» готовы отпустить футболиста бесплатно, учитывая, что через год истечёт его контракт.

Источник также сообщает, игрок был предложен «Наполи».

Зинченко выступает за «Арсенал» с лета 2022 года. В прошлом сезоне он провёл 23 матча во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его в € 20 млн. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»

Give me Sport сообщил возможный новый клуб игрока «Арсенала» Александра Зинченко
Комментарии
