«Арсенал» готов отпустить Александра Зинченко бесплатно — Il Mattinо

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть клуб во время летнего трансферного окна, сообщает Il Mattino.

По данным источника, сначала лондонцы установили цену на 28-летнего украинца – £ 10 млн, но заинтересованных в трансфере клубов не нашлось. Теперь «канониры» готовы отпустить футболиста бесплатно, учитывая, что через год истечёт его контракт.

Источник также сообщает, игрок был предложен «Наполи».

Зинченко выступает за «Арсенал» с лета 2022 года. В прошлом сезоне он провёл 23 матча во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его в € 20 млн. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

