«Знаю, что правда выйдет наружу». Хакими впервые высказался об обвинениях в изнасиловании

Правый защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими высказался по поводу обвинений в изнасиловании, выдвинутых против него.

«Я спокоен. Ложные обвинения – это ужасно и несправедливо. Я не пожелал бы такого никому. Я знаю, что правда выйдет наружу.

Мне не в чем себя упрекнуть, люди, которые меня знают, это понимают. Я спокоен и сосредотачиваюсь на важных вещах в жизни – на семье и футболе. Как я уже сказал, правда раскроется», – сказал Хакими в интервью для Canal+.

Ранее адвокат Хакими подтвердил, что прокуратура требует суд предъявить его клиенту обвинительное заключение по делу об изнасиловании от 2023 года. В случае признания вины Хакими грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Месси, Мбаппе и Неймар издеваются над Хакими на тренировке «ПСЖ»