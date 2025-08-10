«Круто!». Бакаев — о своей реакции на вариант с переходом в «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев рассказал, как состоялся его переход в московский клуб.

— Как появился вариант с «Локомотивом»?

— Честно говоря, не до конца все тонкости знаю. Мой представитель сообщил мне, что есть серьёзный интерес от клуба, от тренера. Сам я захотел перейти. Хорошо, что договорились, всё сложилось идеально.

— Вы рассматривали только вариант топ-клуба из РПЛ или готовы были на другие опции, главное — играть?

— В любом случае у меня есть амбиции. Я хотел играть в топовой команде, в российском чемпионате. Каждый футболист хочет играть в хорошем клубе.

— Какова была первая реакция, когда вы узнали про вариант с «Локо»?

— Подумал: «Круто!» Значит, работа, проделанная в «Химках», и в целом за всю карьеру, прошла не зря. Понимаю, что я могу принести пользу в такой команде, как «Локомотив».

— Как вы думаете, мог сказаться тот факт, что вы дважды очень ярко сыграли против «железнодорожников» в прошлом сезоне?

— Не думаю, что это сыграло какую-то определяющую роль. Из-за пары хороших матчей точно никого не возьмут. Понятно, что всё учитывалось и анализировалось, но главное — потенциал футболиста, который может принести пользу для клуба, — приводит слова Бакаева официальный сайт «Локомотива».

Напомним, Зелимхан Бакаев является воспитанником московского «Спартака», в 2022 году перешёл в «Зенит», а летом 2025-го стал игроком «Локомотива».