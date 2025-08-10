Скидки
«Ньюкасл» сообщил Исаку, что не продаст его этим летом, чем вызвал резкую реакцию игрока

Комментарии

Руководство «Ньюкасла» сообщило нападающему Александеру Исаку, что клуб не продаст его этим летом, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, это решение «сорок» вызвало резкую реакцию со стороны игрока, поскольку Исак «отказался принять его с достоинством». После этого главный тренер команды Эдди Хау отправил игрока тренироваться отдельно от команды.

Также утверждается, что пока Исак не смирится с тем, что ему отказали в переходе, он не будет играть за клуб. «Ньюкасл» не изменит свою позицию по сохранению Исака в составе команды, даже если приобретёт нового нападающего до закрытия трансферного окна.

Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Ливерпуль».

Фанаты «ПСЖ» напали на болельщиков «Ньюкасла» в пабе Парижа

