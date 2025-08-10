«Можете сказать, почему он погиб?» Салах обратился к УЕФА после гибели игрока из Палестины

Крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отреагировал на сообщение УЕФА о смерти бывшего игрока сборной Палестины Сулеймана аль-Обейда.

Напомним, на официальной странице УЕФА в Х было опубликовано сообщение о смерти 41-летнего экс-игрока.

«Прощай, Сулейман аль-Обейд – «палестинский Пеле». Талант, даривший надежду тысячам детей – даже в самые мрачные времена», – говорилось в сообщении УЕФА.

Египтянин сделал репост этого сообщения и спросил, может ли УЕФА рассказать о причинах и месте гибели аль-Обейда. «Можете ли вы рассказать нам, как он погиб, где именно и почему?» – написал Салах на своей страничке в Х.

Напомним, что 6 августа 2025 года Ассоциация футбола Палестины сообщила о гибели Сулеймана аль-Обейда в результате израильского обстрела, когда тот ждал гуманитарную помощь в южной части сектора Газа.

Он выступал за палестинские клубы «Аль-Шати», «Маркез Шабаб аль-Амари» и «Газа Спорт», забив за карьеру более 100 голов.

