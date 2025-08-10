Скидки
18:30 Мск
Главная Футбол Новости

Защитник «Локомотива» Ненахов прокомментировал победу в матче со «Спартаком»

Защитник «Локомотива» Ненахов прокомментировал победу в матче со «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов после победы над «Спартаком» (4:2) прокомментировал успех своей команды и оценил игру Алексея Батракова.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

— Как объясните эпизод, который произошел в штрафной «Локомотива» с вашим участием, когда судья отменил пенальти после просмотра ВАР?
— Я сразу сказал судье, чтобы он проверил, потому что я был первым на мяче, а Жедсон ударил меня сзади по ноге. Выглядело, как будто я его ударил, а на самом деле было наоборот. Был фол в атаке.

— Не сомневались, что судья отменит пенальти?
— Нет, конечно. Я же почувствовал, что соперник ударил меня сзади по ноге. Так что был спокоен и сказал команде, что сто процентов не было пенальти.

— У вашей команды получается отличный старт. Уже чувствуете себя полноправными лидерами?
— Мы не хотим так себя чувствовать. Хотим идти от матча к матчу и просто работать над собой. Не нужно говорить таких громких слов, которые мы говорили до этого. А дальше надеемся на лучшее.

— Батраков выдал отличную игру. Как поздравили его с хет-триком?
— Мы очень тепло встретили его в раздевалке. Лёха — молодец, большой талант. Надеюсь, он и дальше будет также прогрессировать, и приносить нам результат.

— Но титул лучшего голеадора РПЛ этого чемпионата Батраков должен брать?
— Да. Дай бог, чтобы так и было.

— «Спартак» удивил чем-то?
— Мы увидели то, что и разбирали. Играли много флангами, нас растягивали за счёт того, что у них латерали играли высоко. Поэтому где-то нам было тяжеловато, конечно.

— Но счёт по игре?
— В первом тайме «Спартак» больше владел преимуществом, а второй тайм мы переломили, — приводит слова Ненахова «Евро-Футбол.Ру».

Максим Ненахов в текущем сезоне провёл за «Локомотив» четыре матча, в которых отметился одной результативной передачей.

Хет-трик Батракова помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в матче 4-го тура РПЛ
