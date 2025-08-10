Сперцян находится на продвинутой стадии переговоров с «Саутгемпоном» — Arménie Football

Английский «Саутгемптон» ведёт переговоры по трансферу армянского полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, сообщает Arménie Football.

По сведениям источника, сейчас игрок и представители английского клуба обсуждают детали контракта, диалог между сторонами находится на продвинутой стадии, однако Сперцян пока не дал окончательного ответа относительно своего перехода в «Саутгемптон».

Напомним, Сперцян — воспитанник академии «Краснодара». В составе взрослой команды «быков» полузащитник принял участие в 148 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 45 голами и 35 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего Сперцяна в € 25 млн.

