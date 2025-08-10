Скидки
Игрок «Пари НН» Ивлев: никогда не видел таких тренировок и упражнений, как у Шпилевского

Игрок «Пари НН» Ивлев: никогда не видел таких тренировок и упражнений, как у Шпилевского
18-летний полузащитник «Пари Нижний Новгород» Андрей Ивлев высказался о работе под руководством главного тренера Алексея Шпилевского.

«Я считаю, что Алексей Шпилевский — очень качественный и сильный тренер. Мне очень нравится наш стиль игры: мы контролируем мяч, подстраиваемся друг под друга и не боимся идти в высокий прессинг. С раннего возраста я могу играть на мяче — считаю себя техничным футболистом и могу справляться с давлением.

Алексей Николаевич общается с игроками на разных языках. С латиноамериканцами говорит на английском, если кто-то чего-то не понимает, переходит на испанский или немецкий. В тренировках используется много инвентаря. В тренерский штаб входят иностранные специалисты. У них свой подход — я никогда не видел таких тренировок и упражнений», — сказал Ивлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, нижегородский клуб проиграл все три стартовых матча РПЛ и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

