18:30 Мск
Футбол

Эден Азар признался, почему завершил свою карьеру в 32-летнем возрасте

Эден Азар признался, почему завершил свою карьеру в 32-летнем возрасте
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вингер «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар рассказал, почему завершил карьеру.

«Я ушёл из профессионального футбола, потому что мне больше не нравилось всё, что связано с игрой. Мне нравились 90 минут на поле, но не всё остальное: переезды, бесконечные тренировки, освещение в СМИ…

Сейчас тренеры работают больше, чем игроки, всё время сидят за компьютером со своими помощниками. Мне это не по душе. Мне 34 года, а не 42, как думают некоторые. Если я захочу стать тренером — у меня есть время. Сейчас я могу многое видеть, уделять время своим детям и жить спокойнее», — приводит слова Азар AS.

Напомним, Азар играл в составе таких команд, как «Руаяль Стад Бренуа», «Тюбиз», «Лилль», «Челси» и мадридский «Реал». Больше всего матчей бельгийский нападающий провёл за «Челси» — 352. Выступая за лондонский клуб, футболист два раза становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Лигу Европы, по разу завоевал Кубок Англии и Кубок английской лиги.

Азар и Мбаппе на пьедестале почёта после заезда на картинге

