Никита Баженов назвал главный фактор успеха ЦСКА в матче с «Рубином»

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов считает, что более высокий класс игроков стал определяющим фактором победы ЦСКА над «Рубином» (5:1) в четвёртом туре Российской Премьер-Лиги.

— У ЦСКА шикарная реализация, но много простора давали в атаке и те, и другие. Но ЦСКА при помощи класса использовал свои моменты, — сказал Никита Баженов в эфире «Матч ТВ».

После данной победы ЦСКА набрал восемь очков и поднялся на третью строчку РПЛ. «Рубин» с семью баллами занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем туре армейцы встретятся с московским «Динамо», а казанцы примут «Ростов».