Боруссия Дортмунд — Ювентус. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Главная Футбол Новости

Никита Баженов назвал главный фактор успеха ЦСКА в матче с «Рубином»

Никита Баженов назвал главный фактор успеха ЦСКА в матче с «Рубином»
Комментарии

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов считает, что более высокий класс игроков стал определяющим фактором победы ЦСКА над «Рубином» (5:1) в четвёртом туре Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

— У ЦСКА шикарная реализация, но много простора давали в атаке и те, и другие. Но ЦСКА при помощи класса использовал свои моменты, — сказал Никита Баженов в эфире «Матч ТВ».

После данной победы ЦСКА набрал восемь очков и поднялся на третью строчку РПЛ. «Рубин» с семью баллами занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем туре армейцы встретятся с московским «Динамо», а казанцы примут «Ростов».

