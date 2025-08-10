«ПСЖ» закрыл сделку по переходу Ильи Забарного за € 63+3 млн. Игрок скоро прибудет в Париж

Французский «Пари Сен-Жермен» согласовал последние детали по трансферу защитника «Борнмута» Ильи Забарного, сообщает авторитетный журналист RMC Sport Фабрис Хокинс на своей страничке в Х.

«Полное соглашение между «ПСЖ» и «Борнмутом» по Илье Забарному. Трансфер за € 63 млн + € 3 млн в виде бонусов. Забарный получит разрешение на поездку, как только оба клуба подпишут документы. Защитник станет игроком «Пари Сен-Жермен» до среды», — говорится в посте журналиста.

Напомним, в прошлом сезоне Забарный провёл 39 матчей во всех соревнованиях за «Борнмут», сделав одну результативную передачу. Текущий контракт игрока с клубом действует до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 42 млн. Он является воспитанником киевского «Динамо».

Массовые беспорядки во Франции после победы «ПСЖ» в финале ЛЧ