Георгий Джикия дебютировал за «Антальяспор»

Российский защитник Георгий Джикия провёл дебютный матч за «Антальяспор». В игре первого тура Суперлиги команда из Анталии обыграла дома «Касымпашу» — 2:1. Бывший капитан «Спартака» вышел на замену на 38-й минуте, сменив Бахадыра Озтюрка.

Напомним, Джикия подписал двухлетний контракт с «Антальяспором» в конце июля.

В прошедшем сезоне 31-летний Георгий Джикия играл за подмосковные «Химки», которые не смогли получить лицензию РФС-1 и временно прекратили существование. В рамках РПЛ защитник провёл 17 встреч, не набрав очков по системе «гол+пас». Ранее он защищал цвета московского «Спартака», пермского «Амкара» и «Спартака-Нальчика».