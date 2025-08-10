Георгий Джикия дебютировал за «Антальяспор»
Поделиться
Российский защитник Георгий Джикия провёл дебютный матч за «Антальяспор». В игре первого тура Суперлиги команда из Анталии обыграла дома «Касымпашу» — 2:1. Бывший капитан «Спартака» вышел на замену на 38-й минуте, сменив Бахадыра Озтюрка.
Турция — Суперлига . 1-й тур
09 августа 2025, суббота. 21:30 МСК
Антальяспор
Анталия
Окончен
2 : 1
Касымпаша
Стамбул
1:0 Вурал – 19' 1:1 Гейе – 31' 2:1 Сторм – 40'
Напомним, Джикия подписал двухлетний контракт с «Антальяспором» в конце июля.
В прошедшем сезоне 31-летний Георгий Джикия играл за подмосковные «Химки», которые не смогли получить лицензию РФС-1 и временно прекратили существование. В рамках РПЛ защитник провёл 17 встреч, не набрав очков по системе «гол+пас». Ранее он защищал цвета московского «Спартака», пермского «Амкара» и «Спартака-Нальчика».
Материалы по теме
Комментарии
- 10 августа 2025
-
07:38
-
07:29
-
07:27
-
07:25
-
07:10
-
07:00
-
06:47
-
06:30
-
06:23
-
06:20
-
06:09
-
06:00
-
05:55
-
05:12
-
05:07
-
05:07
-
04:54
-
04:47
-
04:23
-
04:23
-
04:03
-
03:39
-
03:28
-
03:28
-
03:15
-
03:01
-
03:01
-
02:46
-
02:42
-
02:37
-
02:22
-
02:21
-
01:59
-
01:39
-
01:33