Боруссия Дортмунд — Ювентус. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Футбол Новости

Георгий Джикия дебютировал за «Антальяспор»

Комментарии

Российский защитник Георгий Джикия провёл дебютный матч за «Антальяспор». В игре первого тура Суперлиги команда из Анталии обыграла дома «Касымпашу» — 2:1. Бывший капитан «Спартака» вышел на замену на 38-й минуте, сменив Бахадыра Озтюрка.

Турция — Суперлига . 1-й тур
09 августа 2025, суббота. 21:30 МСК
Антальяспор
Анталия
Окончен
2 : 1
Касымпаша
Стамбул
1:0 Вурал – 19'     1:1 Гейе – 31'     2:1 Сторм – 40'    

Напомним, Джикия подписал двухлетний контракт с «Антальяспором» в конце июля.

В прошедшем сезоне 31-летний Георгий Джикия играл за подмосковные «Химки», которые не смогли получить лицензию РФС-1 и временно прекратили существование. В рамках РПЛ защитник провёл 17 встреч, не набрав очков по системе «гол+пас». Ранее он защищал цвета московского «Спартака», пермского «Амкара» и «Спартака-Нальчика».

Официально
Турецкий «Антальяспор» объявил о переходе Георгия Джикии
