Черчесов после победы над «Зенитом» ответил, почему решил возглавить «Ахмат»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о своём приходе в клуб, ответив на соответствующий вопрос журналиста на пресс-конференции после победы над «Зенитом» в матче 4-го тура Мир РПЛ.

— Почему приняли предложение «Ахмата», а не дождались предложения клуба, который борется за высокие места? Насколько спонтанной получилась история?

— Спонтанных вещей в моём возрасте не бывает. Не очень долго размышлял о том, чтобы возглавить «Ахмат». Ты знаешь, зачем, к кому и куда идёшь, кто президент, чего он хочет. Дождаться другой клуб… Вопрос интересный. Ждал ли я? Боюсь, что нет, — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Черчесов возглавил «Ахмат» 6 августа, сменив на этом посту Александра Сторожука. Последним местом работы Черчесова была сборная Казахстана.

