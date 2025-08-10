Скидки
Боруссия Дортмунд — Ювентус. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Главная Футбол Новости

Черчесов после победы над «Зенитом» ответил, почему решил возглавить «Ахмат»

Черчесов после победы над «Зенитом» ответил, почему решил возглавить «Ахмат»
Аудио-версия:
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о своём приходе в клуб, ответив на соответствующий вопрос журналиста на пресс-конференции после победы над «Зенитом» в матче 4-го тура Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Дркушич – 30'    

— Почему приняли предложение «Ахмата», а не дождались предложения клуба, который борется за высокие места? Насколько спонтанной получилась история?

— Спонтанных вещей в моём возрасте не бывает. Не очень долго размышлял о том, чтобы возглавить «Ахмат». Ты знаешь, зачем, к кому и куда идёшь, кто президент, чего он хочет. Дождаться другой клуб… Вопрос интересный. Ждал ли я? Боюсь, что нет, — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Черчесов возглавил «Ахмат» 6 августа, сменив на этом посту Александра Сторожука. Последним местом работы Черчесова была сборная Казахстана.

Что сказал Черчесов Путину перед Испанией на ЧМ-2018?

