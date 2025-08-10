L’Equipe сообщил, сколько Илья Забарный будет зарабатывать в «ПСЖ»

Французский портал L’Equipe опубликовал данные о зарплате защитника Ильи Забарного в «ПСЖ».

По данным источника, 22-летний украинец, который перейдёт из «Борнмута», будет получать € 4,5 млн «чистыми» в год в свой первый сезон. Контракт будет рассчитан на пять лет. Также сообщается, что оклад игрока с учётом бонусов может вырасти до € 8 млн.

Ранее журналист RMC Sport Фабрис Хокинс на своей страничке в Х сообщил, что «Пари Сен-Жермен» согласовал последние детали по трансферу Забарного. Переход обойдётся парижанам в € 63+3 млн. Официальное объявление о трансфере должно быть сделано до среды.

