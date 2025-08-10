Скидки
Главная Футбол Новости

«Барселона» рассматривает вариант продления контракта с Кристенсеном

Планы «Барселоны» в отношении Андреаса Кристенсена изменились: если ранее клуб был готов продать 29-летнего защитника, то после ухода Иньиго Мартинеса он может стать важной фигурой в обороне. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, действующее соглашение с датчанином истекает летом 2026 года и руководство готово обсудить продление ещё на год, чтобы избежать его ухода на правах свободного агента.

Андреас Кристенсен, пропустивший большую часть прошлого сезона из-за травмы ахиллова сухожилия, не захотел покидать команду, отказавшись от предложений из Саудовской Аравии и АПЛ. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в € 15 млн.

