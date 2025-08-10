«Ахмат» с Черчесовым обыграл «Зенит», Соболенко победила Вондроушову. Главное к утру

Грозненский «Ахмат» в первом матче под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова обыграл «Зенит» в рамках 4-го тура РПЛ, белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Цинциннати, одолев чешку Маркету Вондроушову, полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян находится на продвинутой стадии переговоров с «Саутгемптоном». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

