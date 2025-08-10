«Ахмат» с Черчесовым обыграл «Зенит», Соболенко победила Вондроушову. Главное к утру
Грозненский «Ахмат» в первом матче под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова обыграл «Зенит» в рамках 4-го тура РПЛ, белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Цинциннати, одолев чешку Маркету Вондроушову, полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян находится на продвинутой стадии переговоров с «Саутгемптоном». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Зенит» проиграл «Ахмату» в первом матче после возвращения Черчесова в клуб из Грозного.
- Соболенко обыграла Вондроушову и вышла в третий круг турнира в Цинциннати.
- Сперцян находится на продвинутой стадии переговоров с «Саутгемптоном» — Arménie Football.
- Роман Долидзе сабмишеном проиграл Энтони Эрнандесу в главном бою турнира UFC on ESPN 72.
- Янник Синнер вышел в третий круг «Мастерса» в американском Цинциннати.
- Людмила Самсонова проиграла 125-й ракетке мира на старте «тысячника» в Цинциннати.
- Елена Рыбакина с победы в непростом матче стартовала на «тысячнике» в Цинциннати.
- «Ньюкасл» сообщил Исаку, что не продаст его этим летом, чем вызвал резкую реакцию игрока.
- «Зенит» выдал худший старт сезона в РПЛ с 2008 года.
- Гол Миранчука спас «Атланту» от поражения в матче с «Монреалем» в МЛС.
- «ПСЖ» закрыл сделку по переходу Ильи Забарного за € 63+3 млн. Игрок скоро прибудет в Париж.
