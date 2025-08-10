Скидки
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
10 августа главные новости спорта, футбол, теннис, хоккей, UFC, РПЛ, футбольные трансферы

«Ахмат» с Черчесовым обыграл «Зенит», Соболенко победила Вондроушову. Главное к утру
Грозненский «Ахмат» в первом матче под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова обыграл «Зенит» в рамках 4-го тура РПЛ, белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Цинциннати, одолев чешку Маркету Вондроушову, полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян находится на продвинутой стадии переговоров с «Саутгемптоном». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Зенит» проиграл «Ахмату» в первом матче после возвращения Черчесова в клуб из Грозного.
  2. Соболенко обыграла Вондроушову и вышла в третий круг турнира в Цинциннати.
  3. Сперцян находится на продвинутой стадии переговоров с «Саутгемптоном» — Arménie Football.
  4. Роман Долидзе сабмишеном проиграл Энтони Эрнандесу в главном бою турнира UFC on ESPN 72.
  5. Янник Синнер вышел в третий круг «Мастерса» в американском Цинциннати.
  6. Людмила Самсонова проиграла 125-й ракетке мира на старте «тысячника» в Цинциннати.
  7. Елена Рыбакина с победы в непростом матче стартовала на «тысячнике» в Цинциннати.
  8. «Ньюкасл» сообщил Исаку, что не продаст его этим летом, чем вызвал резкую реакцию игрока.
  9. «Зенит» выдал худший старт сезона в РПЛ с 2008 года.
  10. Гол Миранчука спас «Атланту» от поражения в матче с «Монреалем» в МЛС.
  11. «ПСЖ» закрыл сделку по переходу Ильи Забарного за € 63+3 млн. Игрок скоро прибудет в Париж.

