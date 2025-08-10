Михаил Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился впечатлениями после победы над «Спартаком» (4:2) в рамках 4-го тура РПЛ на «РЖД Арене» в Москве.

«Спартак» — соперник очень высокого класса, подбор игроков очень интересный. Индивидуальное исполнительское мастерство, особенно у атакующей группы, очень хорошее. Но, как мы знаем, есть такая пословица, поговорка: «Дисциплина и организация бьют класс». Нам очень важно было в сегодняшнем матче действовать дисциплинированно, организованно, общекомандно, структурно именно при игре в обороне. Первый тайм получился скомканным, было волнительно на мяче. Очень много необоснованных потерь, пока ребята втягивались в игру. По составу мы поняли, что соперник будет действовать в три центральных защитника, и напомнили принципы отбора, которые необходимо было реализовывать. Потом освоились. И фактически со второго тайма стали отодвигать игру от наших ворот. Да, процент владения мячом в пользу «Спартака», но владеть территорией не значит владеть инициативой. Думаю, что с этой точки зрения мы держали игру под контролем. Гол, забитый со стандарта, придал команде уверенности. Да, допустили ошибку, запустив в штрафную Дмитриева, дали сопернику реализовать 11-метровый. Но честь и хвала нашим ребятам, что переломили ход игры. Мне кажется, что по функциональному состоянию команда ещё и добавляла вот в эти отрезки, что мы могли выбегать, вылетать в контратаки», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

На текущий момент «Локомотив» единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 12 очков. В следующем туре «Локомотив» встретится с «Балтикой». Матч состоится 16 августа.