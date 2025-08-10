Экс-игрок «Факела» Ивлев: я мог дебютировать в РПЛ даже раньше, чем в 17 лет

18-летний полузащитник «Пари Нижний Новгород» Андрей Ивлев рассказал о своем дебюте в Российской Премьер-Лиге.

— Практически год назад, 11 августа 2024-го, ты в возрасте 17 лет дебютировал в РПЛ. Ожидал такого?

— Да, ожидал. Я с 16 лет тренировался с основной командой «Факела», хорошо показывал себя на сборах. Считаю, что мог дебютировать в РПЛ даже раньше, — сказал Ивлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, нижегородская команда под руководством Алексея Шпилевского проиграла все три стартовых матча РПЛ и на данный момент занимает 15-е место в турнирной таблице, не имея в активе набранных очков.