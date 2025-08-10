Скидки
Главная Футбол Новости

Рашид Рахимов прокомментировал поражение «Рубина» в матче с ЦСКА

Рашид Рахимов прокомментировал поражение «Рубина» в матче с ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал крупное поражение своей команды в матче 4-го тура РПЛ с ЦСКА (1:5).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 15:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Рубин
Казань
1:0 Глебов – 7'     2:0 Круговой – 29'     3:0 Дивеев – 33'     3:1 Даку – 40'     4:1 Глебов – 44'     5:1 Мусаев – 56'    

«Всё, что можно было, залетело в наши ворота. К сожалению, такое бывает. Армейцы очень много играют через вертикальные передачи, делают надстройки, хорошо себя чувствуют в переходных фазах. Мы начали хорошо, имели первый момент. Дальше не доиграли, не добежали и не вступили в отбор. В игре с ЦСКА нужно контролировать стенку, подстройку, игру на третьего, мы этого не сделали, поэтому получили голы. Двоякое ощущение, ведь было достаточно много моментов и даже больше, чем у ЦСКА. Но это те базовые эпизоды, которые нужно доигрывать и контролировать дисциплину при организации. Сегодня мы позволили себе где‑то расслабиться, и сразу нам залетело четыре мяча. Болезненное поражение, но оно должно случаться. Это то, на чём ты можешь заострять внимание команды и давать ей понять, что без максимальной концентрации такое может быть. И если соперник достаточно сильный и у него всё хорошо получается, то вот так может произойти. Переворачивать игру после первого тайма было сложно. Во второй половине игры нужно было показать другой футбол. У нас были моменты, просто их нужно было реализовывать. Армейцы показали, как это нужно делать», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Рубин» с семью очками занимает пятое место в таблице РПЛ. В следующем туре казанцы сыграют дома с «Ростовом». ЦСКА, набрав восемь очков, поднялся на третью строчку и 17 августа встретится с московским «Динамо».

