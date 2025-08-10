Скидки
Защитник «Локомотива» Сильянов назвал легионера «Спартака», которому симпатизирует

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов высказался о легионерах «Спартака».

«Не было такого, чтобы прямо индивидуально готовились к игрокам «Спартака». Знали, что Барко — суперигрок, на мяче топ. Маркиньос индивидуально хорош. Про новенького — Жедсона — честно, ничего особо не знаю, его не разбирали. Ещё мне у «Спартака» нравится Мартинс. У Жедсона в матче запомнил только один момент на фланге, где он прокинул между ног. Ничего такого особенного не было», — сказал Сильянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Александр Сильянов в текущем сезоне провёл за «Локомотив» пять матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

