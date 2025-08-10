Уход Мартинеса станет ключевым фактором для регистрации «Барселоной» Гарсии — Sport.es

Уход центрального защитника Иньиго Мартинеса поможет «Барселоны» зарегистрировать новоиспечённого вратаря команды Жоана Гарсию. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, будет высвобождено около € 14 млн из фонда заработной платы. Также сине-гранатовые изучают, поможет ли эта сумма зарегистрировать других футболистов.

Ранее Мартинес расторг контракт с каталонским клубом и перешёл в «Аль-Наср».

Иньиго являлся игроком «блауграны» с лета 2023 года. За этот период Мартинес принял участие в 71 матче во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и шестью результативными передачами. В составе сине-гранатовых выиграл внутренний требл: Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.

