Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Богдан Йочич извинился перед болельщиками «Рубина» за поражение в матче с ЦСКА

Комментарии

Сербский полузащитник «Рубина» Богдан Йочич обратился к болельщикам своего клуба после разгромного поражения от ЦСКА (1:5) в 4-м туре РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 15:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Рубин
Казань
1:0 Глебов – 7'     2:0 Круговой – 29'     3:0 Дивеев – 33'     3:1 Даку – 40'     4:1 Глебов – 44'     5:1 Мусаев – 56'    

«Конечно, хотелось бы извиниться перед болельщиками «Рубина» за матч с ЦСКА. Нам очень грустно, так как матч с таким результатом плох как для нас, так и для болельщиков. Мы будем продолжать усиленно работать, чтобы не позволить этому повториться», — сказал Йочич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после четырёх сыгранных матчей «Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, имея в своём активе семь очков. ЦСКА с восемью очками идёт на третьей строчке.

Защитник ЦСКА Мойзес заплакал во время интервью

