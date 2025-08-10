Богдан Йочич извинился перед болельщиками «Рубина» за поражение в матче с ЦСКА

Сербский полузащитник «Рубина» Богдан Йочич обратился к болельщикам своего клуба после разгромного поражения от ЦСКА (1:5) в 4-м туре РПЛ.

«Конечно, хотелось бы извиниться перед болельщиками «Рубина» за матч с ЦСКА. Нам очень грустно, так как матч с таким результатом плох как для нас, так и для болельщиков. Мы будем продолжать усиленно работать, чтобы не позволить этому повториться», — сказал Йочич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после четырёх сыгранных матчей «Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, имея в своём активе семь очков. ЦСКА с восемью очками идёт на третьей строчке.

