Видеообзор сенсационной победы «Ахмата» над «Зенитом» в 4-м туре РПЛ

Вчера, 9 августа, грозненский «Ахмат» сенсационно обыграл «Зенит» в домашнем матче 4-го тура Мир РПЛ со счётом 1:0. Этот матч был первым для хозяев под руководством нового главного тренера Станилава Черчесова.

Единственный гол был забит на 30-й минуте — мяч в ворота гостей отлетел от их же защитника Ваньи Дркушича после борьбы с Лечи Садулаевым.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор наиболее интересных моментов встречи:

Видео доступно на странице «Зенита в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Ахмат» завоевал свои первые очки в нынешнем сезоне РПЛ и на данный момент занимает 12-е место в турнирной таблице. «Зенит» с пятью очками идёт восьмым.