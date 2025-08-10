Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший полузащитник «Факела» Ивлев считает, что команда вернётся в РПЛ в следующем сезоне

Бывший полузащитник «Факела» Ивлев считает, что команда вернётся в РПЛ в следующем сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

18-летний полузащитник «Пари Нижний Новгород» Андрей Ивлев, ранее выступавший в составе «Факела», считает, что воронежская команда вернётся в Мир РПЛ в следующем сезоне.

— Какие эмоции испытывал, когда «Факел» вылетел из РПЛ?
— Мы до конца боролись за сохранение прописки в РПЛ, каждое очко было на вес золота. Могли остаться в Премьер-Лиге, если бы обогнали «Оренбург». Понятно, что вылетать в Первую лигу очень неприятно, но надо жить дальше.

— Как думаешь, «Факел» вернётся спустя сезон в РПЛ?
— Я продолжаю следить за бывшей командой и знаю, что «Факел» в трёх матчах взял девять очков. Думаю, в следующем сезоне вернутся. Клуб с такими болельщиками не должен играть в низших лигах, — сказал Ивлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Экс-игрок «Факела» Ивлев: я мог дебютировать в РПЛ даже раньше, чем в 17 лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android