Бывший полузащитник «Факела» Ивлев считает, что команда вернётся в РПЛ в следующем сезоне

18-летний полузащитник «Пари Нижний Новгород» Андрей Ивлев, ранее выступавший в составе «Факела», считает, что воронежская команда вернётся в Мир РПЛ в следующем сезоне.

— Какие эмоции испытывал, когда «Факел» вылетел из РПЛ?

— Мы до конца боролись за сохранение прописки в РПЛ, каждое очко было на вес золота. Могли остаться в Премьер-Лиге, если бы обогнали «Оренбург». Понятно, что вылетать в Первую лигу очень неприятно, но надо жить дальше.

— Как думаешь, «Факел» вернётся спустя сезон в РПЛ?

— Я продолжаю следить за бывшей командой и знаю, что «Факел» в трёх матчах взял девять очков. Думаю, в следующем сезоне вернутся. Клуб с такими болельщиками не должен играть в низших лигах, — сказал Ивлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.