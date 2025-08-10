Скидки
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Расписание матчей чемпионата России по футболу 2025/2026 на 10 августа

Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 10 августа
Комментарии

Сегодня, 10 августа, состоятся три матча в 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 10 августа (время московское):

15:30. «Оренбург» — «Краснодар»;
18:00. «Сочи» — «Динамо» Москва;
20:30. «Ростов» — «Пари НН».

После четырёх матчей чемпионата России первое место занимает «Локомотив», набравший 12 очков. На второй строчке располагаются «Крылья Советов» с восемью очками. Замыкает тройку лидеров ЦСКА с восемью очками в четырёх встречах.

В сезоне-2024/2025 чемпионом страны стал «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков за 30 матчей.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

