Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 10 августа

Сегодня, 10 августа, состоятся три матча в 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 10 августа (время московское):

15:30. «Оренбург» — «Краснодар»;

18:00. «Сочи» — «Динамо» Москва;

20:30. «Ростов» — «Пари НН».

После четырёх матчей чемпионата России первое место занимает «Локомотив», набравший 12 очков. На второй строчке располагаются «Крылья Советов» с восемью очками. Замыкает тройку лидеров ЦСКА с восемью очками в четырёх встречах.

В сезоне-2024/2025 чемпионом страны стал «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков за 30 матчей.

Самые титулованные футбольные клубы России: