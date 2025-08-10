Баринов высказался о конфликте со Станковичем в перерыве матча «Локо» — «Спартак»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о конфликте с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем в перерыве очного матча команд в 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники одержали победу со счётом 4:2.

— Конфликт со Станковичем исчерпан?

— Конечно, конечно. Мы обнялись после игры. Поблагодарили друг друга, — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После четырёх матчей чемпионата России железнодорожники набрали 12 очков и занимают первое место. Красно-белые заработали четыре очка и располагаются на 11-й строчке.

