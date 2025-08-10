Баринов высказался о конфликте со Станковичем в перерыве матча «Локо» — «Спартак»
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о конфликте с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем в перерыве очного матча команд в 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники одержали победу со счётом 4:2.
Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18' 1:1 Мартинс – 26' 2:1 Воробьёв – 49' 2:2 Барко – 78' 3:2 Батраков – 79' 4:2 Батраков – 86'
— Конфликт со Станковичем исчерпан?
— Конечно, конечно. Мы обнялись после игры. Поблагодарили друг друга, — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
После четырёх матчей чемпионата России железнодорожники набрали 12 очков и занимают первое место. Красно-белые заработали четыре очка и располагаются на 11-й строчке.
