Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Футбол Новости

Баринов высказался о конфликте со Станковичем в перерыве матча «Локо» — «Спартак»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о конфликте с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем в перерыве очного матча команд в 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники одержали победу со счётом 4:2.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

— Конфликт со Станковичем исчерпан?
— Конечно, конечно. Мы обнялись после игры. Поблагодарили друг друга, — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После четырёх матчей чемпионата России железнодорожники набрали 12 очков и занимают первое место. Красно-белые заработали четыре очка и располагаются на 11-й строчке.

1-й тайм игры «Локомотив» — «Спартак» завершился перепалкой между Станковичем и Бариновым

