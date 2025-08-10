Скидки
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 10 августа

Сегодня, 10 августа, состоятся четыре матча в 4-м туре Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 10 августа (время московское):

10:00. «СКА-Хабаровск» — «Чайка»;
10:00. «Енисей» — «Урал»;
14:00. «Шинник» — «Нефтехимик»;
18:30. «Ротор» — «Уфа».

На данный момент первые два места в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026 занимают «Урал» и «Факел». У обеих команд по девять набранных очков после трёх матчей. На третьем месте располагается «Челябинск», также набравший девять очков, но сыгравший на один матч больше. В зоне вылета расположились «Шинник», «Волга» и «Енисей», у которых по одному очку.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
