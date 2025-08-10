Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Рубина» Йочич: ЦСКА нас не удивил, мы их анализировали

Полузащитник «Рубина» Йочич: ЦСКА нас не удивил, мы их анализировали
Комментарии

Сербский полузащитник «Рубина» Богдан Йочич высказался о крупном поражении своей команды от ЦСКА в матче 4-го тура РПЛ (1:5).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 15:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Рубин
Казань
1:0 Глебов – 7'     2:0 Круговой – 29'     3:0 Дивеев – 33'     3:1 Даку – 40'     4:1 Глебов – 44'     5:1 Мусаев – 56'    

«Такой матч, как с ЦСКА, может произойти с любой командой. Это была не лучшая наша игра. Всё случается. Нам надо проанализировать этот матч и продолжить думать, что мы можем сделать лучше, готовиться к следующему матчу, играть лучше и заработать в нём очки. Это футбол.

ЦСКА нас не удивил, мы их анализировали. В некоторых моментах у них были хорошие действия, но я не думаю, что мы заслуживали поражения в пять мячей», — сказал Йокич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент казанский коллектив занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с семью очками.

Материалы по теме
Чемпионский футбол от ЦСКА! Армейцы раскатали «Рубин» за полчаса. Видео
Чемпионский футбол от ЦСКА! Армейцы раскатали «Рубин» за полчаса. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android