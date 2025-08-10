Полузащитник «Рубина» Йочич: ЦСКА нас не удивил, мы их анализировали

Сербский полузащитник «Рубина» Богдан Йочич высказался о крупном поражении своей команды от ЦСКА в матче 4-го тура РПЛ (1:5).

«Такой матч, как с ЦСКА, может произойти с любой командой. Это была не лучшая наша игра. Всё случается. Нам надо проанализировать этот матч и продолжить думать, что мы можем сделать лучше, готовиться к следующему матчу, играть лучше и заработать в нём очки. Это футбол.

ЦСКА нас не удивил, мы их анализировали. В некоторых моментах у них были хорошие действия, но я не думаю, что мы заслуживали поражения в пять мячей», — сказал Йокич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент казанский коллектив занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с семью очками.