Полузащитник «Рубина» Йочич: ЦСКА нас не удивил, мы их анализировали
Поделиться
Сербский полузащитник «Рубина» Богдан Йочич высказался о крупном поражении своей команды от ЦСКА в матче 4-го тура РПЛ (1:5).
Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 15:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Рубин
Казань
1:0 Глебов – 7' 2:0 Круговой – 29' 3:0 Дивеев – 33' 3:1 Даку – 40' 4:1 Глебов – 44' 5:1 Мусаев – 56'
«Такой матч, как с ЦСКА, может произойти с любой командой. Это была не лучшая наша игра. Всё случается. Нам надо проанализировать этот матч и продолжить думать, что мы можем сделать лучше, готовиться к следующему матчу, играть лучше и заработать в нём очки. Это футбол.
ЦСКА нас не удивил, мы их анализировали. В некоторых моментах у них были хорошие действия, но я не думаю, что мы заслуживали поражения в пять мячей», — сказал Йокич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
На данный момент казанский коллектив занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с семью очками.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 августа 2025
-
10:45
-
10:30
-
10:30
-
10:19
-
10:15
-
10:10
-
10:09
-
10:08
-
10:00
-
09:59
-
09:50
-
09:49
-
09:40
-
09:40
-
09:38
-
09:30
-
09:30
-
09:28
-
09:25
-
09:25
-
09:20
-
09:20
-
09:15
-
09:12
-
09:07
-
09:05
-
08:50
-
08:50
-
08:27
-
08:24
-
08:20
-
08:20
-
08:00
-
07:55
-
07:38