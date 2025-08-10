Скидки
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Ивлев: был в шоке, когда впервые попал в заявку и увидел трибуны, поющие «Сектор Газа»

Ивлев: был в шоке, когда впервые попал в заявку и увидел трибуны, поющие «Сектор Газа»
18-летний полузащитник «Пари Нижний Новгород» Андрей Ивлев, ранее выступавший в составе «Факела», высказался о болельщиках воронежской команды.

— Удивляет, что у не самого популярного клуба России такие потрясающие фанаты?
— Я был в шоке, когда в 16 лет впервые попал в заявку на матч и увидел трибуны, поющие «Сектор Газа». Когда дебютировал за «Факел», мурашки бежали по коже. Ещё играя за молодёжную команду, приходил на стадион болельщиком и испытал невероятные эмоции, когда весь стадион взрывался после гола или заводил «Туман». Было очень приятно потом ощутить всё это на поле, игроком, — сказал Ивлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

