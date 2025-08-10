Видео: Алексей Миранчук забил головой и позволил «Атланте» уйти от поражения в матче МЛС

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук стал автором единственного гола своей команды в выездном матче МЛС с «Клёб де Фут Монреаль» (1:1).

Россиянин забил головой с близкого расстояния после розыгрыша углового на 87-й минуте, позволив своей команде уйти от поражения.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео четвёртого гола Алексея в пяти последних матчах:

ВИДЕО

На данный момент «Атланта» занимает 13-е место в Восточной конференции МЛС с 22 очками. Клуб не может одержать победу в чемпионате с 29 мая. В следующем матче «Атланта» встретится с «Колорадо Рэпидз».

Алексей Миранчук выступает за американский клуб с 2024 года. Ранее россиянин играл за итальянские «Аталанту», «Торино» и московский «Локомотив».