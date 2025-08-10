Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видео: Алексей Миранчук забил головой и позволил «Атланте» уйти от поражения в матче МЛС

Видео: Алексей Миранчук забил головой и позволил «Атланте» уйти от поражения в матче МЛС
Комментарии

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук стал автором единственного гола своей команды в выездном матче МЛС с «Клёб де Фут Монреаль» (1:1).

США — Major League Soccer . МЛС
10 августа 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Клёб де Фут Монреаль
Монреаль
Окончен
1 : 1
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Сили – 40'     1:1 Миранчук – 87'    

Россиянин забил головой с близкого расстояния после розыгрыша углового на 87-й минуте, позволив своей команде уйти от поражения.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео четвёртого гола Алексея в пяти последних матчах:

ВИДЕО

На данный момент «Атланта» занимает 13-е место в Восточной конференции МЛС с 22 очками. Клуб не может одержать победу в чемпионате с 29 мая. В следующем матче «Атланта» встретится с «Колорадо Рэпидз».

Алексей Миранчук выступает за американский клуб с 2024 года. Ранее россиянин играл за итальянские «Аталанту», «Торино» и московский «Локомотив».

Материалы по теме
Сёмин высказался о высокой результативности Миранчука в последних матчах за «Атланту»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android