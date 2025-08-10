Видео: Алексей Миранчук забил головой и позволил «Атланте» уйти от поражения в матче МЛС
Поделиться
Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук стал автором единственного гола своей команды в выездном матче МЛС с «Клёб де Фут Монреаль» (1:1).
США — Major League Soccer . МЛС
10 августа 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Клёб де Фут Монреаль
Монреаль
Окончен
1 : 1
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Сили – 40' 1:1 Миранчук – 87'
Россиянин забил головой с близкого расстояния после розыгрыша углового на 87-й минуте, позволив своей команде уйти от поражения.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео четвёртого гола Алексея в пяти последних матчах:
На данный момент «Атланта» занимает 13-е место в Восточной конференции МЛС с 22 очками. Клуб не может одержать победу в чемпионате с 29 мая. В следующем матче «Атланта» встретится с «Колорадо Рэпидз».
Алексей Миранчук выступает за американский клуб с 2024 года. Ранее россиянин играл за итальянские «Аталанту», «Торино» и московский «Локомотив».
Материалы по теме
Комментарии
- 10 августа 2025
-
10:45
-
10:30
-
10:30
-
10:19
-
10:15
-
10:10
-
10:09
-
10:08
-
10:00
-
09:59
-
09:50
-
09:49
-
09:40
-
09:40
-
09:38
-
09:30
-
09:30
-
09:28
-
09:25
-
09:25
-
09:20
-
09:20
-
09:15
-
09:12
-
09:07
-
09:05
-
08:50
-
08:50
-
08:27
-
08:24
-
08:20
-
08:20
-
08:00
-
07:55
-
07:38