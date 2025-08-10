Скидки
Главная Футбол Новости

Оренбург — Краснодар: во сколько начало матча 4-го тура РПЛ 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Оренбург» — «Краснодар»: во сколько начало матча 4-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 10 августа, состоится матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Краснодар
Краснодар
После трёх матчей чемпионата России «Оренбург» набрал два очка и расположился на 13-м месте. «Краснодар» заработал шесть очков. «Быки» идут на шестой строчке.

В минувшем туре «Оренбург» уступил «Балтике» (2:3), а «Краснодар» победил московское «Динамо» со счётом 1:0.

