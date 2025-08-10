Дмитриев: не сказал бы, что мы эмоционально подавлены, — мы хотим выигрывать

Нападающий «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал об эмоциональном состоянии красно-белых на старте нынешнего сезона. В четырёх матчах Мир Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича дважды проиграла, один раз победила и сыграла вничью. В субботу, 9 августа, «Спартак» уступил «Локомотиву» в 4-м туре РПЛ (2:4).

«Не могу сказать, что что-то психологически не так, — мы настраиваемся на каждый матч. Нам надо выигрывать, набирать очки, потому что мы очень плохо начали сезон. Не сказал бы, что мы как-то эмоционально подавлены. Мы готовимся и хотим выигрывать. Мы все одна команда, каждый друг другу подсказывает», — сказал Дмитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

