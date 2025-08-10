Дмитриев: не сказал бы, что мы эмоционально подавлены, — мы хотим выигрывать
Поделиться
Нападающий «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал об эмоциональном состоянии красно-белых на старте нынешнего сезона. В четырёх матчах Мир Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича дважды проиграла, один раз победила и сыграла вничью. В субботу, 9 августа, «Спартак» уступил «Локомотиву» в 4-м туре РПЛ (2:4).
Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18' 1:1 Мартинс – 26' 2:1 Воробьёв – 49' 2:2 Барко – 78' 3:2 Батраков – 79' 4:2 Батраков – 86'
«Не могу сказать, что что-то психологически не так, — мы настраиваемся на каждый матч. Нам надо выигрывать, набирать очки, потому что мы очень плохо начали сезон. Не сказал бы, что мы как-то эмоционально подавлены. Мы готовимся и хотим выигрывать. Мы все одна команда, каждый друг другу подсказывает», — сказал Дмитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Материалы по теме
Как появился «Спартак»:
Комментарии
- 10 августа 2025
-
10:45
-
10:30
-
10:30
-
10:19
-
10:15
-
10:10
-
10:09
-
10:08
-
10:00
-
09:59
-
09:50
-
09:49
-
09:40
-
09:40
-
09:38
-
09:30
-
09:30
-
09:28
-
09:25
-
09:25
-
09:20
-
09:20
-
09:15
-
09:12
-
09:07
-
09:05
-
08:50
-
08:50
-
08:27
-
08:24
-
08:20
-
08:20
-
08:00
-
07:55
-
07:38