Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Дмитриев: не сказал бы, что мы эмоционально подавлены, — мы хотим выигрывать

Дмитриев: не сказал бы, что мы эмоционально подавлены, — мы хотим выигрывать
Комментарии

Нападающий «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал об эмоциональном состоянии красно-белых на старте нынешнего сезона. В четырёх матчах Мир Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича дважды проиграла, один раз победила и сыграла вничью. В субботу, 9 августа, «Спартак» уступил «Локомотиву» в 4-м туре РПЛ (2:4).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

«Не могу сказать, что что-то психологически не так, — мы настраиваемся на каждый матч. Нам надо выигрывать, набирать очки, потому что мы очень плохо начали сезон. Не сказал бы, что мы как-то эмоционально подавлены. Мы готовимся и хотим выигрывать. Мы все одна команда, каждый друг другу подсказывает», — сказал Дмитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
