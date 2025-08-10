Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Ивлев — о «Локомотиве»: руководство академии как будто обиделось на нашу семью

Андрей Ивлев — о «Локомотиве»: руководство академии как будто обиделось на нашу семью
Комментарии

18-летний полузащитник «Пари Нижний Новгород» Андрей Ивлев рассказал о своём переходе из академии «Локомотива» в школу московского «Динамо».

— Почему пришлось уйти из «Локомотива»?
— После перехода моего старшего брата, Никиты, в «Динамо» руководство академии «Локо» как будто обиделось на нашу семью. У меня был выбор между «Динамо» и «Спартаком». Я пошёл вслед за братом в «Динамо», — сказал Ивлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, нижегородская команда под руководством Алексея Шпилевского проиграла все три стартовых матча РПЛ и на данный момент занимает 15-е место в турнирной таблице, не имея в активе набранных очков.

Материалы по теме
Бывший полузащитник «Факела» Ивлев считает, что команда вернётся в РПЛ в следующем сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android