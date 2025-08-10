Андрей Ивлев — о «Локомотиве»: руководство академии как будто обиделось на нашу семью

18-летний полузащитник «Пари Нижний Новгород» Андрей Ивлев рассказал о своём переходе из академии «Локомотива» в школу московского «Динамо».

— Почему пришлось уйти из «Локомотива»?

— После перехода моего старшего брата, Никиты, в «Динамо» руководство академии «Локо» как будто обиделось на нашу семью. У меня был выбор между «Динамо» и «Спартаком». Я пошёл вслед за братом в «Динамо», — сказал Ивлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, нижегородская команда под руководством Алексея Шпилевского проиграла все три стартовых матча РПЛ и на данный момент занимает 15-е место в турнирной таблице, не имея в активе набранных очков.