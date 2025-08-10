«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: во сколько начало матча Суперкубка Англии, где смотреть
Поделиться
Сегодня, 10 августа, состоится матч Суперкубка Англии, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. Игра не будет официально показана на территории России, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Суперкубок Англии — 2025 . Финал
10 августа 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По итогам минувшего сезона мерсисайдцы стали чемпионами Англии, набрав 84 очка в 38 турах. «Кристал Пэлас» примет участие в Суперкубке Англии в качестве победителя Кубка Англии. В финале соревнования «орлы» победили «Манчестер Сити» со счётом 1:0.
Материалы по теме
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
Комментарии
- 10 августа 2025
-
10:45
-
10:30
-
10:30
-
10:19
-
10:15
-
10:10
-
10:09
-
10:08
-
10:00
-
09:59
-
09:50
-
09:49
-
09:40
-
09:40
-
09:38
-
09:30
-
09:30
-
09:28
-
09:25
-
09:25
-
09:20
-
09:20
-
09:15
-
09:12
-
09:07
-
09:05
-
08:50
-
08:50
-
08:27
-
08:24
-
08:20
-
08:20
-
08:00
-
07:55
-
07:38