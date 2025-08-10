Ивлев: в 14 лет не ощущаешь принципиальности из-за перехода из «Динамо» в «Спартак»

18-летний полузащитник «Пари Нижний Новгород» Андрей Ивлев рассказал о своём переходе из академии московского «Динамо» в школу «Спартака» в возрасте 14 лет.

— Почему там не задержался?

— Я много забивал и отдавал, но в какой-то момент тренер перестал ставить в стартовый состав. В итоге перешёл в московский «Спартак».

— Для болельщиков это принципиальные переходы. Не смущало?

— На взрослом футболе, возможно, для кого-то такой переход принципиален. Но в 14 лет ничего такого не ощущается. Я перешёл в «Спартак» и без проблем начал играть, — сказал Ивлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.