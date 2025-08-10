Червиченко: ссора с Бариновым вообще никуда не годится! Станкович плывёт

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко после поражения команды в дерби с «Локомотивом» (2:4) резко раскритиковал главного тренера красно-белых Деяна Станковича за его поведение во время матчей.
«Если Станковича оставят в «Спартаке», его нужно срочно вести в клинику, закрыть на неделю и как следует обследовать. Нормальный человек не может вести себя так из матча в матч. Ладно его мимика по поводу каждого решения судьи, но перепалки с футболистами «Локомотива»… Ссора с Бариновым вообще никуда не годится! Человек просто плывёт», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
После первых четырёх матчей в новом сезоне Мир РПЛ «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице с четырьмя очками.
- 10 августа 2025
