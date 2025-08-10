Скидки
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Червиченко: ссора с Бариновым вообще никуда не годится! Станкович плывёт

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко после поражения команды в дерби с «Локомотивом» (2:4) резко раскритиковал главного тренера красно-белых Деяна Станковича за его поведение во время матчей.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

«Если Станковича оставят в «Спартаке», его нужно срочно вести в клинику, закрыть на неделю и как следует обследовать. Нормальный человек не может вести себя так из матча в матч. Ладно его мимика по поводу каждого решения судьи, но перепалки с футболистами «Локомотива»… Ссора с Бариновым вообще никуда не годится! Человек просто плывёт», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После первых четырёх матчей в новом сезоне Мир РПЛ «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице с четырьмя очками.

«Это неуважение к арбитрам». Разбор судейства матча «Спартака» и поведения Станковича
