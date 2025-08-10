«Челси» — «Милан»: где смотреть товарищеский матч, во сколько начнётся прямая трансляция
Поделиться
Сегодня, 10 августа, состоится товарищеский матч между английским «Челси» и итальянским «Миланом». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 18:30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
10 августа 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Милан
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Последний раз команды встречались в 2022 году, проведя два матча в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Тогда английский клуб одержал две победы над итальянским грандом — 2:0 и 3:0.
По итогам минувшего сезона чемпионата Англии «Челси» набрал 69 очков в 38 турах и занял четвёртое место. В сезоне-2024/2025 «Милан» заработал 63 очка после 38 туров и расположился на восьмой строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 августа 2025
-
10:45
-
10:30
-
10:30
-
10:19
-
10:15
-
10:10
-
10:09
-
10:08
-
10:00
-
09:59
-
09:50
-
09:49
-
09:40
-
09:40
-
09:38
-
09:30
-
09:30
-
09:28
-
09:25
-
09:25
-
09:20
-
09:20
-
09:15
-
09:12
-
09:07
-
09:05
-
08:50
-
08:50
-
08:27
-
08:24
-
08:20
-
08:20
-
08:00
-
07:55
-
07:38