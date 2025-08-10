«Челси» — «Милан»: где смотреть товарищеский матч, во сколько начнётся прямая трансляция

Сегодня, 10 августа, состоится товарищеский матч между английским «Челси» и итальянским «Миланом». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 18:30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Последний раз команды встречались в 2022 году, проведя два матча в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Тогда английский клуб одержал две победы над итальянским грандом — 2:0 и 3:0.

По итогам минувшего сезона чемпионата Англии «Челси» набрал 69 очков в 38 турах и занял четвёртое место. В сезоне-2024/2025 «Милан» заработал 63 очка после 38 туров и расположился на восьмой строчке.