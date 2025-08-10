Скидки
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Александр Соболев назвал причину поражения «Зенита» в выездном матче с «Ахматом»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал поражение своей команды в выездном матче 4-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Дркушич – 30'    

«Проиграли, больше ничего не могу сказать. Наверное, не хватило хорошего завершения.

Ожидали ли такой игры от «Ахмата»? После гола они играли от обороны. Естественно, что начали удерживать счёт», — приводит слова Соболева «Матч ТВ».

В новом сезоне чемпионата России 28-летний Соболев провёл три игры, в которых забил один гол.

После первых четырёх матчей в сезоне РПЛ-2025/2026 «Зенит» занимает восьмое место в турнирной таблице с пятью очками. В ближайшей игре 12 августа команда Сергея Семака сыграет в гостях с «Рубином» в рамках ФОНБЕТ Кубка России, после чего отправится в Москву на матч РПЛ со «Спартаком».

