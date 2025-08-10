Игорь Осинькин: мне из «Сочи» никто не звонил, нечего комментировать

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал новость о возможном назначении в «Сочи». Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что если в ближайших турах Мир РПЛ сочинцы не исправят ситуацию, то их нынешнего наставника Роберта Морено ждёт увольнение, а его место займёт Осинькин.

— Писали, что вы можете возглавить «Сочи».

— Мне из «Сочи» никто не звонил. Нечего комментировать.

— Когда мы вас увидим в РПЛ?

— Не знаю.

— Когда позовут?

— Да, когда позовут (улыбается), — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После трёх туров чемпионата России сочинская команда не набрала ни одного очка и занимает 16-е место.