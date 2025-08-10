Стало известно, кого «Ливерпуль» рассматривает в качестве альтернативы для Исака

«Ливерпуль» проявляет интерес к 28-летнему нападающему «Брентфорда» Йоану Висса, рассматривающемуся мерсисайдцами в качестве альтернативного варианта для форварда «Ньюкасла» Александера Исака, которого «сороки» не хотят продавать. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «пчёлы» оценивают футболиста в £ 50 млн (€ 58 млн). Конкуренцию «красным» может составить «Ньюкасл», который уже сделал предложение по покупке Висса, однако «Брентфорд» отклонил его.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: