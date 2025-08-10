Осинькин объяснил, за счёт чего «Локомотив» обыграл «Спартак»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отметил организованность игроков московского «Локомотива» в дерби со «Спартаком» (4:2), которое состоялось вчера, 9 августа.
«Локомотив» и «Спартак» подошли в плане очков совершенно с разным настроением. Эмоциональная составляющая у матча была по-настоящему высокой. Матч смотрелся. Чувствуется, что команды в целом набрали форму. Но «Локомотив» смог быть более организованным на протяжении всей игры, допустил меньше ошибок. В итоге это дало возможность победить. Учитывая все обстоятельства, победа «Локомотива» справедливая», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
После первых четырёх матчей в новом сезоне Мир РПЛ «Локомотив» остаётся единственным клубом, пока не потерявшим очков в чемпионате.
