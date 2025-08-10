В «Челси» определились с будущим Вейги на фоне тяжёлой травмы Колуилла

«Челси» изучает возможность продажи центрального защитника Ренату Вейги, несмотря на разрыв крестообразной связки колена у другого футболиста «синих» на этой позиции, Ливая Колуилла. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.
По информации источника, переговоры с заинтересованными в португальском игроке клубами должны продвинуться в ближайшие дни.
Вторую часть минувшего сезона Вейга провёл в «Ювентусе» на правах аренды. Действующее трудовое соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.
Самый дорогой трансфер в истории футбола: