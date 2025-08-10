«Милан» готов арендовать Хойлунда у «МЮ» за € 6 млн с правом выкупа за € 45 млн — Романо

«Милан» через посредников начал обсуждать условия сделки по переходу нападающего «Манчестер Юнайтед» Расмуса Хойлунда. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, «россонери» готовы арендовать 22-летнего форварда за € 6 млн и включить в соглашение пункт о возможности выкупа игрока за € 45 млн. Также итальянский гранд готов полностью покрыть заработную плату датчанина в грядущем сезоне.

Подчёркивается, что сам Хойлунд не хочет покидать стан «красных дьяволов».

Нападающий выступает в составе манкунианцев с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 95 матчах во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

