Червиченко: «Локомотив» будет претендовать на чемпионство в этом сезоне

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о выступлениях «Локомотива» на старте нынешнего сезона. После четырёх матчей Мир Российской Премьер-Лиги железнодорожники набрали 12 очков и занимают первое место.

«Локомотив» пока выступает супер. Меня лично радует, что основную скрипку играют наши ребята, как это было и у ЦСКА в матче с «Рубином». Все пять мячей забили россияне, и у «Локо» — тоже. Уже факт, что железнодорожники с такой игрой, стартом и настроением будут претендовать на чемпионство. Команда показывает самую дерзкую игру, их ничего не обескураживает. Они играют по принципу бразильцев: вы мучаетесь с голами, а мы вам забьём сколько захотим», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме Червиченко: ссора с Бариновым вообще никуда не годится! Станкович плывёт

«Золотая» эра «Локомотива»: