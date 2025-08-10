Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко: «Локомотив» будет претендовать на чемпионство в этом сезоне

Червиченко: «Локомотив» будет претендовать на чемпионство в этом сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о выступлениях «Локомотива» на старте нынешнего сезона. После четырёх матчей Мир Российской Премьер-Лиги железнодорожники набрали 12 очков и занимают первое место.

«Локомотив» пока выступает супер. Меня лично радует, что основную скрипку играют наши ребята, как это было и у ЦСКА в матче с «Рубином». Все пять мячей забили россияне, и у «Локо» — тоже. Уже факт, что железнодорожники с такой игрой, стартом и настроением будут претендовать на чемпионство. Команда показывает самую дерзкую игру, их ничего не обескураживает. Они играют по принципу бразильцев: вы мучаетесь с голами, а мы вам забьём сколько захотим», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Червиченко: ссора с Бариновым вообще никуда не годится! Станкович плывёт

«Золотая» эра «Локомотива»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android