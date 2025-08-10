Скидки
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
20:30 Мск
Сочи — Динамо Москва: онлайн-трансляция матча 4-го тура РПЛ 2025/2026 начнется в 18:00

«Сочи» — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча 4-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 18:00
Комментарии

Сегодня, 10 августа, состоится матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Сочи» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Динамо М
Москва
После трёх туров чемпионата России сочинская команда не набрала ни одного очка и занимает 16-е место. Бело-голубые заработали четыре очка и располагаются на 10-й строчке.

В минувшем туре «Сочи» проиграл «Рубину» со счётом 1:2, а «Динамо» уступило «Краснодару» со счётом 0:1.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
